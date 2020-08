LECCO – “Depositata oggi la lista civica Peppino Ciresa – Lecco ideale composta da 29 donne e uomini, capitanati da Antonio Rossi, che si sono messi a disposizione della coalizione di centro destra riconoscendosi pienamente nella figura del candidato sindaco e che sono certo saprà fare la differenza” dichiara Fabrizio Arrigoni, coordinatore della lista civica.

“Il nostro gruppo in breve tempo ha saputo strutturarsi grazie a uno spirito di servizio, a una comunione di intenti e di visione sullo sviluppo della nostra città; un lavoro di squadra che ha visto diversi attori al lavoro per cercare di dare ai lecchesi la possibilità di votare una lista pienamente civica – spiega Fabrizio Arrigoni – composta da persone di qualità e di esperienza e riconosciuti professionisti in diversi settori”.

“Tredici donne che ogni giorno, essendo anche mamme, affrontano le sfide educative e sono in campo per cercare di offrire un valore aggiunto e spunti utili alla prossima amministrazione comunale per conciliare i tempi famiglia lavoro oltre che per sottolineare l’importanza della tutela della figura femminile, in un’epoca in cui essa è svilita e come leggiamo, anche nelle recenti pagine di cronaca, maltrattata” rimarca il Coordinatore.

“Abbiamo la fortuna – sottolinea Arrigoni – di poter affermare di essere trasversali, anche nelle esperienze di volontariato, associative e lavorative che vengono espresse nella lista, un valore aggiunto che è stato possibile accomunare grazie alle idee che Peppino Ciresa ha diffuso in questi mesi di campagna e sviluppato nel suo programma elettorale”.

“Per me è un grande onore, essere stato scelto da Peppino, nel coordinare questo gruppo; l’appuntamento con i lecchesi per conoscere di persona i candidati è per martedì 1 settembre alle 18 al bar Frigerio di piazza XX settembre” conclude Fabrizio Arrigoni.

Di seguito l’elenco dei candidati

N. Cognome Nome Luogo e Data di Nascita

1 ROSSI ANTONIO LECCO, 19/12/1968

2 CESANA LORELLA LECCO, 17/01/1971

3 BOSCAGLI FILIPPO LECCO, 24/01/1980

4 MARINI VIVIANA LECCO, 28/03/1987

5 ARRIGONI FABRIZIO LECCO, 12/12/1976

6 MUZIO CHIARA LECCO, 09/02/1980

7 CASSIN GUIDO LECCO, 22/04/1946

8 FRIGERIO SABRINA LECCO, 27/10/1972

9 MACCACARO MARZIO LECCO, 22/01/1956

10 CONTI NICOLETTA LECCO, 22/05/1968

11 ROMEO DARIO AMBIVERE, 21/01/1955

12 COLOMBO FRANCESCA LECCO, 15/06/1973

13 BOLIS MAURO LECCO, 27/09/1953

14 FACCILONGO GIOVANNA LECCO, 17/03/1983

15 CORTI MASSIMILIANO LECCO, 25/03/1978

16 MICHETTI CHIARA LECCO, 22/01/1978

17 BUIZZA MARIO LECCO, 11/07/1964

18 BUSELLU CATERINA LECCO, 06/03/1972

19 VENTURINI EZIO BERGAMO, 03/03/1958

20 MAGENTA VANIA LECCO, 13/12/1957

21 INVERNIZZI GIANCARLO LECCO, 20/11/1958

22 GORETTI LUCIA FRANCESCA BALLABIO, 07/07/1958

23 BARIO ROBERTO LECCO, 14/06/1967

24 FUMAGALLI STEFANIA LECCO, 07/03/1992

25 GARATTINI FAUSTO LECCO, 04/05/1968

26 CASSIN MARTINA LECCO, 13/07/1995

27 ROSSINI LUCA LECCO, 27/02/1990

28 CASTAGNA SERGIO LECCO, 16/10/1962

29 CAVALLARI GIUSEPPE NISCEMI, 28/01/1980