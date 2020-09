Il PD di Lecco evidentemente ha perso la testa in piena ossessione di consenso e ansia di prestazione. Comunicati stampa a ripetizione da parte del Presidente di Linee Lecco che danno evidenza ad assessori del partito democratico, ma dove mancano notizie vere.

Ho chiesto all’amministratore di Linee Lecco e sindaco della città delle spiegazioni su tutto questo fermento epistolare del Presidente di Linee Lecco, società in house in particolare per merito della battaglia condotta da Appello per Lecco contro ampie frange del PD che volevano andare a gara addirittura sui parcheggi pubblici.

Ma come non doveva esserci discontinuità perché secondo la nomenclatura del PD non era stato fatto abbastanza ed oggi rincorrono ed evidenziano tutte le opere pubbliche e le attività di competenza dei settori di competenza del sottoscritto e di Gaia Bolognini? Fra un po’ ci troveremo qualche candidato del PD in lista che va ad inaugurare il ponte Kennedy, piazza Mazzini o l’ostello della Gioventù.

A parte l’ironia penso che i cittadini siano stati in questi cinque anni attenti a coloro che senza fare chiasso e inaugurazioni hanno però prodotto tanto lavoro con asfaltature, interventi importanti nelle scuole per la sicurezza di alunni e docenti, di completamento di opere pubbliche essenziali per la nostra città e sapranno riconoscere, al momento del voto, chi veramente è stato vicino ai quartieri e ai bisogni della comunità e non solo in campagna elettorale utilizzando per altro scorrettamente la comunicazione e alimentando confusione .

Non si dovrebbe mai venire meno alla corretta comunicazione istituzionale che deve sempre investire gli assessorati che hanno la delega e mi auguro che, in virtù di dieci anni di collaborazione leale, alcune forzature elettorali non si ripetano più .

Corrado Valsecchi

Candidato sindaco

Appello per Lecco