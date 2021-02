LECCO – In sala consiliare, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il vicesindaco con delega alla coesione sociale (e Polizia Locale) Simona Piazza e la Comandante del corpo di Polizia Locale del Comune di Lecco Monica Porta hanno consegnato agli agenti meritevoli la decorazione istituita da Regione Lombardia per riconoscere lo straordinario impegno dimostrato dagli operatori dei corpi e dei servizi di Polizia Locale di tutta la Lombardia nella prevenzione e nella gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 nel periodo dal 1° febbraio al 3 maggio 2020.

Il riconoscimento, introdotto con deliberazione 3440 del 28 settembre 2020 e assegnato con Decreto 690 del 1° febbraio 2021 della Direzione Generale di Sicurezza di Regione Lombardia è stato conferito agli ufficiali direttivi commissario capo Lucia Panunzio, commissario Mafalda Benedetti e vice commissario Andrea Marchiori, per il quale hanno ritirato il riconoscimento i genitori, oltre che agli agenti sovrintendente scelto Nicoletta Benedetti, sovrintendente scelto Michelangela Magni, sovrintendente scelto Monica Longoni, sovrintendente scelto Ivan Invernizzi, sovrintendente Monica Galbusera sovrintendente Angelo Cuozzo, assistente esperto Giulio Civilini, assistente esperto Caterina Pepe, assistente esperto Silvia Longo, assistente esperto Tatiana Mercuri, assistente Roberto Cortesi, assistente Carlo Tuti, agente Silvia Rota Stabelli, agente Matteo Castagna e agente Claudio Ghilardi.

“Il corpo di Polizia Locale – ha sottolineato il sindaco Mauro Gattinoni – è il cuore attivo e reattivo del Comune di Lecco: il lavoro degli operatori è un lavoro instancabile, perché chiamati a dare risposte a situazioni complicate e delicate. Ciò comporta anche la necessità di una grande capacità empatica e relazionale ed è questa capacità che fa la differenza, la cifra del servizio alla città. Esprimo il ringraziamento mio, della Giunta e della comunità tutta per l’operato della Polizia Locale nei momenti più duri del 2020 e un ringraziamento speciale ai genitori del vice commissario Andrea Marchiori per la loro presenza”.

“Questo di oggi – ha rimarcato il vicesindaco Simona Piazza, rivolgendosi agli agenti – è non solo un momento simbolico importante, che celebra l’impegno profuso dal corpo di Polizia Locale in questi mesi difficili, ma anche un’occasione nella quale l’Amministrazione vuole comunicarvi la sua vicinanza nel quotidiano, per il quale sta intervenendo con azioni mirate a garantire al corpo di Polizia Locale l’accesso a bandi per nuove strumentazioni e nuove assunzioni. Il mio grazie va a tutti voi per l’operazione straordinaria messa in atto durante la pandemia e per il vostro lavoro quotidiano, portato avanti con professionalità, nei mesi scorsi e in vista dei prossimi mesi che ci aspettano”.