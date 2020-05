LECCO – A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, la Camera di Commercio di Como-Lecco ha modificato le proprie modalità di erogazione dei servizi.



Ecco un’ampia scheda con tutte le informazioni necessarie:

ACCESSO AGLI SPORTELLI

I servizi allo sportello disponibili su appuntamento (dalle ore 9:00 alle ore 12:00) sono:

rilascio carnet ATA: per appuntamento scrivi a certificazione.estero.como@comolecco.camcom.it per Como,

certificazione.estero.lecco@comolecco.camcom.it per Lecco,

cantu@comolecco.camcom.it per Cantù.

Le imprese che non sono in grado di completare le formalità di riesportazione prima della scadenza dei documenti possono chiedere, ove consentito, di utilizzare Carnet ATA sostitutivi per prolungare la permanenza delle merci nel Paese interessato. I documenti sostitutivi possono essere rilasciati per CARNET ATA con scadenza fino al 31 maggio 2020.

Lista dei Paesi esteri che accettano CARNET ATA sostitutivi

rilascio di certificazioni del Registro Imprese: per appuntamento scrivi a registro.imprese.como@comolecco.camcom.it per Como,

registro.imprese.lecco@comolecco.camcom.it per Lecco,

cantu@comolecco.camcom.it per Cantù.

Ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia), tutti i certificati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.



E’ possibile scaricare gratuitamente documenti della propria azienda (visure, atti, certificati) dal cassetto digitale dell’imprenditore

E’ possibile acquistare acquistare documenti di altre imprese (visure, fascicolo d’impresa, ultimo bilancio): dal sito: www.registroimprese.it

vidimazione di libri e registri: per appuntamento scrivi a registro.imprese.como@comolecco.camcom.it per Como,

registro.imprese.lecco@comolecco.camcom.it per Lecco,

cantu@comolecco.camcom.it per Cantù.

Le imprese di filiera di cui all’art. 2 c. 3 del DPCM 10 aprile 2020 devono allegare copia della comunicazione presentata alla Prefettura per l’esercizio dell’attività.

deposito di brevetti e marchi: per appuntamento scrivi a marchiebrevetti.como@comolecco.camcom.it per Como,

marchiebrevetti.lecco@comolecco.camcom.it per Lecco.

E’ possibile registrare un marchio o un brevetto online sul sito del UIBM

Per le domande di marchio/rinnovo marchio internazionale è possibile inoltrare la domanda firmata digitalmente nonché della modulistica prevista (modelli MM), eventuale lettera di incarico e del modello F24 in formato pdf all’indirizzo PEC dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it Resta beninteso che la domanda cartacea andrà inviata all’UIBM appena possibile.

certificazioni d’origine delle merci e visti per l’estero: la richiesta e il pagamento deve essere esclusivamente presentata con la piattaforma telematica Cert’O. E’ garantito il ritiro allo sportello negli orari di apertura.

L’accesso alle sedi è consentito contemporaneamente ad un massimo di 4 persone al fine di garantire il mantenimento della distanza minima di sicurezza previa disinfezione delle mani con soluzione alcolica disponibile all’ingresso.SERVIZI ACCESSIBILI VIA WEB

per scaricare gratuitamente documenti della propria azienda (visure, atti, certificati): accedi al cassetto digitale dell’imprenditore

per acquistare documenti di altre imprese (visure, fascicolo d’impresa, ultimo bilancio): accedi a registroimprese.it

per il rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS): è attivo il servizio online con il riconoscimento via webcam. Per i dettagli visita la pagina dedicata

per rinnovare la firma digitale (CNS) in scadenza: www.card.infocamere.it

per depositare un’istanza di mediazione: www.conciliacamera.it

per assistenza alla predisposizione delle pratiche telematiche e per interagire con il Contact center inviando quesiti scritti attraverso un web form guidato: supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/cole

per conoscere l’ultima variazione dell’indice ISTAT: accedi al sito dell’ISTAT

SERVIZI ACCESSIBILI IN MODALITA’ REMOTA (E-MAIL, PEC, POSTA CARTACEA)

per sollecitare l’evasione di una pratica oppure per richiedere la rettifica di dati presenti in visura scrivi a registro.imprese.como@comolecco.camcom.it per Como, registro.imprese.lecco@comolecco.camcom.it per Lecco

per richiedere un colloquio online con il Punto Nuova Impresa scrivi a: pni@comolecco.camcom.it. Per maggiori dettagli clicca qui

per assistenza su tematiche inerenti gli adempimenti ambientali scrivi a: ambiente@comolecco.camcom.it

per reperire informazioni statistiche e demografiche sulle imprese scrivi a: studi@comolecco.camcom.it

per conoscere le modalità di sostegno/promozione camerale della tua attività scrivi a: promozione@comolecco.camcom.it

per conoscere le attività camerali a sostegno della digitalizzazione e trasferimento tecnologico per la tua attività scrivi a: pid@comolecco.camcom.it

per richiedere assistenza su tematiche di commercio estero e per percorsi di accompagnamento ai mercati esteri/promozione estera scrivi a: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it

per assistenza e informazioni in materia di protesti scrivi a: protesti@comolecco.camcom.it

per assistenza e informazioni su concorsi a premio scrivi a: concorsiapremio@comolecco.camcom.it

per assistenza e informazioni in materia di metrologia legale, metalli preziosi, Centri Tecnici scrivi a: metrico@comolecco.camcom.it

per il servizio di mediazione/conciliazione scrivi a: adr.como@comolecco.camcom.it (ODM 179 – Como), adr.lecco@comolecco.camcom.it (ODM 669 – Lecco)

per OCC-Crisi da sovraindebitamento – Segreterie territoriali scrivi a: occ.como@comolecco.camcom.it per Como, occ.lecco@comolecco.camcom.it per Lecco.

per richiedere il rilascio/rinnovo di una carta tachigrafica: per maggiori dettagli cliccare qui

Per informazioni generali scrivere a info@comolecco.camcom.it