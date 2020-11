LECCO – Sabato pomeriggio le Volanti della Polizia si sono portate in via Aristide Gilardi a Lecco per la segnalazione di due ragazzi che avevano scavalcato la recinzione della scuola dell’infanzia, per introdursi abusivamente nel giardino.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontravo l’effettiva presenza dei due ragazzi, che hanno riferito di essersi introdotti nella scuola per recuperare il pallone con il quale stavano giocando nel parco limitrofo e poi erano rimasti all’interno del giardino per parlare. I due sono stati quindi accompagnati negli uffici della Questura e successivamente riaffidati ai rispettivi genitori.

I giovani (15 e 17 anni), sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni o edifici, nonché sanzionati per inottemperanza alle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, essendo usciti senza un giustificato motivo dalla propria abitazione.