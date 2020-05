LECCO – Dal 7 giugno al 27 settembre 2020, tutte le domeniche e i giorni festivi, sarà possibile raggiungere gratuitamente con un bus navetta il piazzale di Versasio, per camminate in montagna o per prendere la funivia che sale ai Piani D’Erna.

Il servizio bus navetta effettuerà corse ogni 25 minuti, dalle 7 alle 11 e dalle 14 alle 19, con partenza e arrivo da via Guglielmo Marconi a Lecco-zona Caleotto (lato recinzione Istituto Parini). Prevista anche una fermata intermedia in corso Promessi Sposi (zona incrocio semaforico) al civico 62 (per corsa di andata/salita) e al civico 17 (per corsa di ritorno/discesa).

Autovetture, motociclette, camper, furgoni possono essere posteggiati, gratuitamente, nell’area antistante l’Istituto d’Istruzione Superiore Parini (via Badoni) o al parcheggio del Centro Meridiana, mentre per le fermate di corso Promessi Sposi è possibile posteggiare nell’area antistante il cimitero di Castello (via Ponte Alimasco e via Enrico Mattei), oppure al parcheggio di via Martiri di Nassirya.

Resta sempre valida la possibilità di avvalersi anche del servizio di trasporto locale ordinario e in particolare della Linea 5 Funivia/Villa Brick, che da via Montello, nei pressi della stazione, porta fino a Versasio.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Linee Lecco telefonando al numero 0341359911 oppure scrivendo a noleggio@lineelecco.it.