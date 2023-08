LECCO – Sabato sera i Vigili del fuoco sono intervenuti con squadre SAF ed il reparto volo in collaborazione con il Cnsas per trovare e successivamente portare in luogo sicuro una famiglia probabilmente disidratata oltre chee in difficoltà.

L’elicottero Drago ha recuperato entrambi i genitori per poi riportarli alla piazzola del Bione, una delle figlie ha raggiunto autonomamente il mezzo fuoristrada dei Vf posizionato alla base del sentiero, mentre la seconda è stata raggiunta dai volontari del soccorso alpino e squadra SAF Vf, nell’intervento di soccorso sono stati portati a valle anche i tre cani della famiglia.

I Vigili del Fuoco raccomandano una maggiore attenzione agli escursionisti sulla valutazione della difficoltà dei sentieri, itinerario, tempistiche della discesa e dell’attrezzatura necessaria.