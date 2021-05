LECCO – Il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto sabato pomeriggio con una squadra SAF (Speleo Alpino fluviale) composta da due persone per il recupero di un escursionista che si era perso nella zona del rifugio ‘Stoppani’ alle pendici del Resegone.

Alle 16.30 si è concluso l’intervento con il recupero del ragazzo. Dopo averlo accompagnato a fondo valle è stato portato in ottime condizioni in stazione a Lecco per potergli permettere di rientrare nella propria abitazione.

RedCro