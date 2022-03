VARENNA/LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco tramite le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) sono intervenuti per recuperare e soccorrere una persona in difficoltà sul Sentiero del Viandante – sopra l’abitato di Varenna – e successivamente per assistere una donna rimasta bloccata sotto il San Martino.

L’intervento si è concluso intorno alle 18. Non ci sono stati feriti.

