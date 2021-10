LECCO – Una gara, quella degli Esordienti 2010, con il Lecco Alta che ha lanciato la squadra di Ferdinando Napolitano al secondo posto nel Girone A degli Esordienti misti. Primo tempo 0 – 0, secondo tempo 1 – 1, terzo tempo 0 – 0, shootout vinti dall’Aurora, quindi conquistati 3 punti. Il confronto con una squadra di medio livello, ha confermato le potenzialità e le criticità di una squadra ancora da costruire. “Come già evidenziato nelle precedenti partite, bisogna lavorare e possibilmente migliorare in breve tempo, – ha confermato mister Napolitano – i prossimi confronti sono molto impegnativi per ciò che riguarda il dialogo palla, la posizione in campo, il movimento senza palla, le coperture, la protezione palla, passaggi diagonali e finalizzazioni. Insomma un bel lavoro. I ragazzi comunque, hanno entusiasmo e voglia di progredire per cui ci sono i presupposti per realizzare una buona parte delle criticità su esposte. Io continuo a elogiare tutto il gruppo perché per l’impegno che dimostrano in ogni appuntamento, se lo meritano.”

Mentre gli Esordienti 2009 di Carlo Roveda e Claudio Pensotti perdono la partita casalinga contro San Giorgio Molteno. Primo tempo perso 0- 1, secondo tempo perso 0 – 3, terzo tempo vinto 1 – 0, in sintesi sconfitta della squadra bianco – rossa per 2 – 1.

I Pulcini misti 2011/2012 allenati da Michele Scotto, Lorenzo Losi nella terza di campionato affrontano la quotata Olginatese a Cernusco Lombardone. Si gioca su un sintetico a 7 di grandi dimensioni. Partita tutta in salita contro una formazione “agonistica” progettata a costruire gioco sulle fasce, in particolare con lanci e tagli sulla destra per poi rientrare con rasoterra e tiri, schema classico di alto livello che per contenerlo richiede sacrificio delle due ali dell’ Aurora San Francesco, che hanno appreso “sul campo” il concetto di rientrare e di diagonale. Risultati primo tempo: 0-1, Secondo tempo: 0-1, Terzo tempo: 0-2 Quarto tempo: 1-2.

I Primi Calci 2014 allenati da Gigi Anderis, Paolo Solano, Antonio Pane hanno disputato un amichevole a Molteno, 4 tempi da 10 minuti col risultato finale vittorioso per i colori bianco – rossi. “Gli avversari avevano i ragazzi contati mentre noi avevamo numeri da due squadre.” Hanno affermato soddisfatti gli allenatori.

I Primi calci 2013 dai mister Vittorio Mazzoleni, Vittorio Frantuma, Roberto Arrigoni hanno disputato la prima di campionato a Foppenico. Esordio in campionato con una sconfitta (3-2/4-1/5-2) ma buone giocate soprattutto nel primo tempo.