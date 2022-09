COLICO – Esordio in Alto Lario con la nuova maglia contro i pari età della ColicoDerviese per la Juniores regionale dell’Aurora San Francesco, sconfitta di misura per 2-1. Nel primo tempo l’Aurora allenata da Carmelo Bagnato ha giocato bene, creando almeno tre palle-gol con belle azioni offensive tra cui quella della rete del momentaneo vantaggio al 37′ con un’ottima discesa sulla sinistra e un azzeccato uno-due che ha consentito a Samuele Crippa di realizzare. Allo scadere la ColicoDerviese dei mister Gilardi/Garolini a causa di uno svarione difensivo ospite riesce a realizzare la rete del pareggio con Mozzanica.

Nella seconda frazione di gara l’Aurora entra in campo decisa ad aggiudicarsi l’incontro, prevalendo nel gioco sugli avversari mai pericolosi per il portiere ospite. Su una ripartenza del Colico da palla parsa, con conseguente fallo in area il rigore realizzato dal bluceleste Belghiti. I giovani dell’Aurora tentano un arrembaggio finale nel tentativo di recuperare lo svantaggio, con il portiere di casa protagonista in un paio d’interventi decisivi.

Pasquale Rusconi dell’Aurora: “I ragazzi si sono mossi bene, hanno fatto delle belle azioni. Da migliorare la preparazione di base e poi i risultati verranno”.

Il commento della ColicoDerviese: “Gara equilibrata ma divertente. Entrambe le squadre si affrontano e si punzecchiano. Le occasioni per realizzare arrivano da entrambe le parti ma, in fase offensiva, si sciupa molto e alla fine si contano tre reti ma con un po’ più di convinzione potevano essere certamente di più da ambo le parti. Vanno avanti gli ospiti nel primo tempo ma il nostro pari arriva dopo pochi minuti con Mozzanica. La rete decisiva nella ripresa con Belghiti che calcia in rete un penalty causato da un fallo su Vassanelli“.