LECCO – Il Lecco Calcio a 5 guarda avanti e per costruirsi un futuro sempre più roseo la società sta dedicando grandi energie alla costituzione di un settore giovanile ben strutturato. Dopo l’avvio a gennaio del progetto GenerazioneBluceleste, bruscamente sospeso a causa della pandemia, è ora tempo di tornare a pensare al campo e gli stessi ragazzi che avevano aderito all’iniziativa possono sorridere pensando a un’estate dal sapore di futsal.

Scopriamo quindi cosa ha in serbo il futsal a tinte blucelesti iniziando dai più grandi, vale a dire dai nati tra il 2001 e il 2005. Per loro sono previsti degli stage per mettere in mostra il proprio talento ed entrare a far parte delle squadre che disputeranno la stagione sportiva 2020/21. I ragazzi classe 2001, 2002 e 2003 comporranno la formazione Under 19 Nazionale, quelli delle annate 2004/05 l’Under 17 e quelli del 2006/07 l’Under 15.

Per partecipare agli stage, tenuti dall’allenatore della prima squadra di Serie B Pablo Parrilla e dal suo staff, è possibile prenotare un post compilando l’apposito modulo presente sul sito internet della società.

In partenza anche gli open day della scuola calcio, per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Anche in questo caso le attività saranno tenute direttamente da mister Parrilla, la partecipazione è assolutamente gratuita e per cogliere questa grande occasione non bisogna far altro che contattare il numero 3938806661 o mandare una email a generazionebluceleste@leccocalcioa5.it.