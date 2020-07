LECCO – Giovedì sera la Squadra Volante della Polizia di Lecco con due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle principali vie e piazze cittadine, in particolare sul Lungo Lario Isonzo, in piazza Affari e in Piazza Cermenati, nonché in zona Malgrate e sulla S.P. 583.

Nel corso dei servizi sono state identificate 46 persone e controllati 28 veicoli. Tra questi, un’auto sospetta con a bordo il solo conducente, risultato privo di qualsiasi documento identificativo.

Durante il controllo l’uomo si è mostrato fin da subito “poco collaborativo e nervoso, con atteggiamento sospetto”. A bordo dell’autovettura gli agenti hanno trovato possibili strumenti di effrazione e scasso, tra i quali un palanchino in ferro, due martelli e alcune chiavi inglesi, materiale del quale il guidatore non è riuscito a fornire ai poliziotti una spiegazione credibile. Verosimilmente, si stava accingendo a commettere dei furti.

Identificato per G. L., il 35enne italiano con vari precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio è stato accompagnato in Questura e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.