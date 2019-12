LECCO – Il prossimo 20 giugno si terrà in città il primo Lecco Pride organizzato dall’associazione Renzo e Lucio Glbts. Questa manifestazione ha un valore molto importante in questa fase in cui l’omo-transfobia sta riprendendo piede, in realtà mai scemata, e alla luce dei gravi episodi successi all’ospedale Manzoni di Lecco e denunciati pubblicamente.

“La difesa dei diritti e delle libertà individuali non ha confini – commenta +Europa Lario -. Anche Lecco deve essere protagonista nella semina dei valori del rispetto e della inclusione. Bene ha fatto il Comune di Lecco a rilasciare il Patrocinio al Lecco Pride, e sottoscriviamo le parole del sindaco Brivio laddove ha affermato l’importanza di dare ‘[…] attenzione a tutte quelle attività che si pongono in contrasto a qualunque forma di discriminazione’. Riteniamo invece fuori luogo e becere le affermazioni di chi si oppone a priori allo svolgimento del Lecco Pride con ragioni pregiudiziali e faziose, a essere gentili. Ma soprattutto ci risultano fastidiose quelle frasi che iniziano con ‘Non ho nulla contro i gay…’, seguite sempre dai ma e dai però“.

“Se gli esponenti politici che hanno mostrato contrarietà al Lecco Pride sentissero le loro parole o le scrivessero su un foglio di carta prima di affermarle, si accorgerebbero della discriminazione, della ottusità e della intolleranza che c’è in quelle loro parole. Ho letto affermazioni che fanno a pugni con la logica del diritto e della libertà individuale. Questi personaggi sono ancora legati alla logica che nella vita privata fai quello che vuoi basta che non lo mostri od ‘ostenti’ in pubblico. Questo consente a tali personaggi di convivere con colleghi con i quali fanno accordi politici che preferiscono nascondere la loro affettività e sessualità, e quindi ‘tollerarli’, ma guai se si esponessero e dicessero del loro amore per una persona dello stesso sesso. Ecco il Lecco Pride è anche uno schiaffo a chi fa della ipocrisia la sua vita“. afferma Luca Maggioni, tesoriere +Europa Lario e vice presidente GayLib.

“Ogni tanto quando leggo certe dichiarazioni da parte di politici di certe forze politiche mi chiedo: ma questi dove vivono? E non riesco a darmi una risposta. Per carità, sarà un limite mio, ma nel 2020 mi pare francamente così assurdo che si polemizzi e ci si scandalizzi per la concessione del patrocinio per il primo Pride a Lecco. Giacomo Zamperini e Giovanni Colombo, che parlano rispettivamente di ‘carnevalate’ e di ‘vergogna’ partecipino almeno una volta a un Pride, ovunque vogliano, potrebbero imparare molto e soprattutto aprire gli occhi, ché non è mai troppo tardi: ricordo che siamo a Lecco, Italia, Unione europea, non nell’Iran degli ayatollah o nella Russia di Putin… non ancora, almeno”, conclude Luca Perego, coordinatore di +Europa Lario e membro dell’assemblea nazionale di +Europa.