LECCO – Stamattina il MoVimento 5 Stelle Lecco ha organizzato un gazebo in piazza XX Settembre per raccogliere le firme a sostegno del referendum sull’eutanasia legale. Presenti attivisti lecchesi e il consigliere regionale pentastellato Raffaele Erba.

“Molti lecchesi hanno firmato – dichiara Silvio Fumagalli – e si sono mostrati interessati ad abrogare l’articolo 579 del Codice Penale. Garantire il diritto di scelta alle persone, in condizioni ben definite dalla legge e che stanno vivendo situazioni di salute estremamente difficili e irreversibili, significa rispettare la loro dignità”.

“Una battaglia di civiltà che sta mostrando quanto il tema sia sentito dalle persone. Felici come MoVimento 5 Stelle di poter essere al fianco del comitato referendario per dare il nostro supporto in questa importante iniziativa popolare e democratica”.