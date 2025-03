EVENTI: A LECCO TORNA GEOCULT, IL FESTIVAL DELLE GEOSCIENZE

LECCO – L’area del lungolago si animerà di iniziative per le scuole e conferenze scientifiche per gli adulti: annunciata la seconda edizione di Geocult, il Festival delle Geoscienze lanciato lo scorso anno in occasione del bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, che torna nel 2025 affidandosi alla guida di un altro lecchese illustre: “La proposta di quest’anno – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – si concentrerà in particolare sulla scoperta dell’origine geologica del nostro lago e per questo vogliamo far conoscere ai più giovani la figura di Pietro Vassena, geniale inventore e imprenditore, per certi versi scienziato e persino esploratore. Grazie alla collaborazione con la famiglia Vassena e la Canottieri Lecco stiamo allestendo una mostra che sarà un forte richiamo per venire a Lecco in quelle due settimane di maggio”.

Il calendario completo del Festival verrà annunciato a fine marzo, nel frattempo sono state coinvolte le scuole e le Università che parteciperanno ai laboratori di scienze della terra e alle conferenze in cui approfondire i diversi aspetti-chiave intorno a cui ruota la proposta del festival.

Parallelamente è stata attivata la ricerca dei volontari che potranno animare le diverse aree della città in cui si svilupperà l’evento: è possibile segnalare la propria disponibilità scrivendo a eventi@comune.lecco.it.