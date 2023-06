LECCO – Un ciclo di concerti, conferenze e proiezioni cinematografiche per valorizzare il patrimonio della civiltà tradizionale e rendere il territorio dell’arco alpino sempre più attrattivo. Sono questi gli obiettivi della seconda edizione del progetto Interreg “VoCaTe-Le voci della terra: ricordare è futuro”, promosso dalla Provincia di Lecco in collaborazione con Res Musica e finanziato da Progetto Interreg Italia-Svizzera, che coinvolge numerose località per tutta l’estate. I primi tre appuntamenti si svolgono a Galbiate e Oggiono, dando vita a una mini-rassegna all’insegna dei suoni della festa.

A introdurre i partecipanti in questo “piccolo mondo antico” musicale sarà Francesco Motta, studioso del patrimonio delle campane, che domenica 25 giugno alle 15.30 presso il MEAB-Museo Etnografico dell’Alta Brianza, nell’antico borgo di Camporeso di Galbiate, terrà una relazione dal titolo “Donda, ridonda. Campane e campanari in Brianza”: un viaggio alla scoperta sia delle differenti funzioni della campana sia della figura del campanaro, depositario di un prezioso patrimonio musicale tramandato di padre in figlio.

Il ricco repertorio della musica per campane è al centro di uno degli appuntamenti più suggestivi della rassegna: Campanine in “allegrezza” è il titolo del concerto proposto domenica 2 luglio alle ore 16 nella Chiesa di San Lorenzo a Oggiono. Il concerto racconta la tradizione dell’allegrezza, vale a dire il suono a carillon tipico delle tastiere lombarde per campane, che conserva un patrimonio nato nel XVIII secolo esercitato ancora oggi su risuonatori in vetro, metallo e ottone. Questa tradizione, riconosciuta Patrimonio Immateriale delle Regioni Alpine della Lombardia, sarà fatta rivivere a cura della Federazione Campanari Bergamaschi. Dopo il concerto, visita guidata alla bellissima chiesa, documentata già nel Medioevo, a cura della Pro Loco Oggiono.

Il terzo incontro ha luogo nuovamente a Oggiono, nella frazione di Imberido: in questa località, un appassionato organista e i suoi cantori hanno tramandato a memoria le melodie con cui fino agli anni Sessanta del XX secolo si intonavano i Vespri della domenica. La testimonianza di questa riscoperta, documentata in uno splendido prodotto audio-video, è raccontata in un incontro con il musicologo Angelo Rusconi, che giovedì 6 luglio alle ore 21 presso il Salone San Francesco di Imberido presenterà il libro e il video realizzato con Regione Lombardia nel corso di due progetti di ricerca e valorizzazione.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione sul sito www.vocate.provincia.lecco.it oppure scrivendo alla email resmusica@alice.it. Il progetto si avvale del patrocinio e della collaborazione di Comune di Oggiono e Parco Monte Barro.