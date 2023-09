LECCO – Non più alla Lake Arena ma in piazza Garibaldi. Il previsto maltempo ha visto costretto il Comune di Lecco a trasferire in una nuova location l’evento di questa sera, da programma previsto sulla affascinante piattaforma galleggiante. Il Galà dell’Operetta tenuto dall’orchestra sinfonica di Lecco si sposterà dunque in piazza, al riparo del palco coperto installato dinnanzi al teatro cittadino.

LEGGI ANCHE