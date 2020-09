LECCO – Pochi giorni al tradizionale incontro del WWF Lecco con i bambini, che andrà in scena domenica 4 ottobre; quest’anno programmato “all’aperto“, in coincidenza con la giornata nazionale WWF della Natura in città.

Dal 2017 l’evento Urban Nature promuove un rinnovamento nel modo di pensare gli spazi urbani, dando più valore alla natura, e invita amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole ad azioni virtuose per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. “Le nostre città sono ricche di fauna e vegetazione che hanno numerosissime proprietà: rigenerano l’aria che respiriamo, catturano le sostanze inquinanti, sono veri e propri serbatoi di carbonio e contribuiscono alla mitigazione del clima urbano e al miglioramento della permeabilità del terreno favorendo una miglior gestione del ciclo idrologico” spiegano gli organizzatori.

In occasione di “Urban Nature 2020”, WWF Lecco propone per domenica 4 ottobre un’escursione guidata alla scoperta della natura in città, con una passeggiata sulle rive del lago di Olginate. L’evento è dedicato ai bambini, che accompagnati dai volontari WWF potranno andare alla scoperta dell’ambiente, dell’avifauna, delle specie vegetali, intervallate da alcune attività di gioco e disegno.

Al termine dell’escursione ogni bimbo riceverà il diploma di partecipazione alla giornata e alcuni gadget WWF. Sarà inoltre estratta a sorte una iscrizione gratuita al WWF.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro e il contributo de “Il Campo dei Fiori” di Galbiate. È previsto un “numero chiuso”, con partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria. Tutte le info per partecipare sulla pagina dedicata del sito WWF Lecco.