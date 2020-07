LECCO – L’estate giunge anche a Lecco con un calendario di eventi che, se presenta per ovvi motivi un numero di attività e di partecipanti ridotto rispetto agli anni passati, non ne vede comunque compromessa la qualità.

Il programma estivo, il cui compito è rispondere a un inedito turismo di prossimità – come quello dato dai milanesi – è ricco di iniziative che, forse per la prima volta, permettono alla “terra di Manzoni” (definizione di Francesca Bonacina, assessore al Turismo) di esprimere pienamente le sue potenzialità, soprattutto per quanto riguarda “il padre della lingua italiana”.

L’assessore alla Cultura Simona Piazza sottolinea che “L’amministrazione comunale è al fianco dei cittadini in questo periodo di emergenza e post-emergenza non solo con i servizi di assistenza fondamentali, ma anche con una volontà di tessere stimoli e proposte volte al rilancio del nostro territorio”.

La valorizzazione e la nuova partenza passano per l’apertura dei musei, la proiezione di film nelle piazze, spettacoli musicali, tutti rigorosamente gratuiti.

La collaborazione di diverse realtà, tra cui Linee Lecco, ha anche consentito di organizzare il percorso della Navetta manzoniana che permette di visitare, a partire dal 19 luglio, i luoghi più significativi ritratti ne “I Promessi Sposi”.

Infine, “Senti come suona” porta una ventata d’aria fresca che prevede l’organizzazione degli spazi urbani tramite delle linee tracciate a terra per il mantenimento delle distanze di sicurezza tra gli artisti di strada e il pubblico, con un obiettivo di “valorizzazione del patrimonio artistico vivente”, come ricorda Stefano Fumagalli, uno degli ideatori del progetto.

C. A.

