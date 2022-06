Ecco in dettaglio gli appuntamenti principali:

GIOVEDÌ: ore 19.00 Tornei di burraco; ore 21.00 film Futura, per coloro che sono impegnati in ambito educativo

VENERDÌ: ore 17.00 Giocasport per bimbi di 4-7 anni; ore 21.00 recital delle medie Alice nel paese delle meraviglie

SABATO: ore 16.30 Partita vecchie glorie; cena messicana e cucina aperta; ore 20.30 foto ricordi per tutti e musica per adolescenti e giovani

DOMENICA: ore 11.30 s. Messa con Mandato animatori; pranzo e giochi per tutti con il Ludobus.