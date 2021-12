LECCO – Come tradizione, l’Accademia Corale di Lecco torna a far assaporare con grande gioia e rinnovato entusiasmo gli incanti del Natale. Nella Chiesa Parrocchiale di Castello di Lecco, il prossimo sabato 11 dicembre alle 21, la compagine corale canta il Natale proponendo un itinerario musicale meditativo e spumeggiante al tempo stesso. Il programma proposto attinge in particolare dal repertorio inglese ed americano contemporaneo, dando risalto a due temi principali: la nascita del Bambino Gesù e la Notte santa.

Dopo un lungo periodo di forzato riposo da eventi pubblici, l’Accademia si ripropone in una veste sorprendentemente dinamica per coinvolgere il pubblico e risvegliare un sentimento di gioia e speranza. “Le immagini, i sapori, i colori e la gioia del Natale si dipanano con grande varietà di impasti timbrici, grazie anche alla presenza del pianoforte e di interventi di percussioni che contribuiscono a dare brillantezza alle melodie di stile popolare, improntate a semplicità e immediatezza” commenta il maestro Antonio Scaioli, direttore del coro dal 1993. E aggiunge: “Nel concerto c’è una novità assoluta per l’Accademia Corale di Lecco: si tratta della ‘Little Jazz Mass’ di Bob Chilcott, per coro, pianoforte e batteria, una interessante commistione fra stilemi jazzistici e ripiegamenti intimistici molto espressivi”.

Un ricco potpourri di armonie e ritmi interpretati dalle voci dell’Accademia Corale di Lecco, con l’accompagnamento del pianista Michele Santomassimo e del batterista Davide Borgonovo e con la partecipazione del mezzosoprano Giada Gallone; il tutto, sotto la sapiente direzione del maestro Antonio Scaioli, per vivere queste giornate in attesa del Natale all’insegna della gioia: Rejoice!

“Finalmente, dopo quasi due anni – commenta il presidente Andrea Scandella – riprendiamo la nostra attività concertistica, pur con tutte le attenzioni del caso. Abbiamo ricominciato le nostre serate lo scorso 5 novembre con il Concerto della Rinascita, in occasione del Ventennale dell’Ospedale Manzoni di Lecco, in cui abbiamo eseguito un repertorio classico con orchestra. Continuiamo ora con questo concerto per portare a tutti i nostri migliori auguri per un Natale di gioia, guardando avanti con speranza ed entusiasmo! Abbiamo bisogno tutti di rinascere: sia questa l’occasione giusta per un nuovo slancio! Vi aspettiamo tra le nostre file per cantare con noi i nostri 75 anni di attività che festeggeremo nel 2022”.