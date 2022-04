LECCO – Continuano gli incontri del ciclo femminista organizzato da Sinistra Italiana Lecco. Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 22 aprile alle 21 al salone Di Vittorio della Cgil di Lecco in Via Besonda Inferiore, 11.

Dopo aver analizzato i movimenti femministi da un punto di vista transnazionale, attraverso le testimonianze di donne che ne hanno fatto parte in prima persona, in questa occasioni verranno ripercorsi i passi storici con i quali la lotta di genere per la parità di diritti nel mondo della politica, del lavoro, della vita all’interno delle mura domestiche si è radicata anche a livello locale nel territorio lecchese.