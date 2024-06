GARLATE – Sabato sera, 22 giugno, alle ore 20.30 il Museo della Seta di Garlate ospiterà Daniele Biacchessi e Massimo Priviero che narreranno in prosa e in musica le vicende italiane nascoste dall’”Armadio della Vergogna. L’ingresso è libero per una serata culturale dedicata alla scoperta della verità nascosta dietro gli eccidi nazifascisti in Italia.