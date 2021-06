LECCO – Le opere partecipanti al concorso “Ritratto di un fiume. Il Gerenzone tra fotografia e disegno” verranno esposte a partire da sabato 3 luglio, quando si terrà la consegna dei premi ai vincitori votati dal pubblico e dalla giuria interna al laboratorio cittadino.

È attualmente in corso la votazione delle fotografie e dei disegni dei partecipanti al contest lanciato da Officina Gerenzone, “Ritratto di un Fiume – Il Gerenzone tra fotografia e disegno”, sulle pagine social del laboratorio cittadino. La seconda selezione, questa volta da parte della giuria interna al gruppo di volontari, decreterà un altro vincitore per ogni sezione, e i sei fortunati riceveranno in premio una serigrafia artistica a tema Gerenzone disegnata dal fumettista lecchese Giorgio Pandiani.

Tutte le opere in concorso saranno esposte a partire da sabato 3 luglio dalle 18, quando verrà inaugurata la mostra omonima al concorso in occasione della premiazione dal vivo dei vincitori. L’evento si terrà alle 18 nei locali ristrutturati dell’ex Officina Celeste Piazza in via Campanella e avrà inizio con un piccolo rinfresco all’aperto.

Gli avventori troveranno anche le illustrazioni di Neshat Hedayati dal racconto “Dal diario di Flo” e una selezione di libri a tema fluviale della libreria lecchese “Parole nel tempo”.

Dopo la serata inaugurale, “Ritratto di un fiume sarà aperta e visitabile anche domenica 4 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, e sabato 10 luglio dalle 14:30 alle 16:30. Officina Gerenzone invita a raggiungere la location a piedi o in autobus (Linea 1, fermata Malavedo) e magari approfittarne per apprezzare il tratto di fiume su via

Ramello con le sue nuove piantumazioni. In caso di particolari esigenze contattare Officina Gerenzone scrivendo a officinagerenzone@gmail.com.