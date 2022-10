LECCO – Il 5 e 6 novembre prossimi, con l’organizzazione del Circolo della Scherma Lecco e sotto l’egida della Federazione Nazionale Scherma, al Palataurus di Lecco la prima prova di qualificazione regionale ed interregionale di scherma categoria giovanissimi (under 14) di fioretto, spada e sciabola.

Sono attesi oltre seicento giovanissimi atleti tra i migliori d’Italia della categoria che si contenderanno la qualificazione ai Campionati Nazionali, provenienti oltre che dalla nostra Provincia, dalle Regioni di Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, assistiti in gara da circa cinquanta tecnici federali e guidati da circa venti arbitri federali e dalla direzione di gara del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Scherma. Presenti anche il sindaco e l’assessore allo Sport del Comune di Lecco, oltre che le massime autorità federali del territorio.

Un’occasione unica per vedere tanti atleti cimentarsi in questo splendido sport e per avvicinarsi alla scherma dal vivo meglio che vedendola in televisione. L’accesso al Palataurus per questa occasione è aperto al pubblico ed è gratuito, per cui è un’occasione unica da non perdere per ragazzi e ragazze, genitori e, perché no, nonni con i nipoti.

“Il Circolo della Scherma Lecco invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo eccezionale evento – commentano gli organizzatori – venendo al Palataurus i giorni 5 e 6 novembre prossimi dalle 9 alle 16 per vedere quanto vale questo sport e quanto può entusiasmare anche chi fino ad ora non ne conosceva nulla, ma speriamo domani ne conosca di più e decida di iniziare a praticarlo”.

Per informazioni contattare via mail l’indirizzo info@schermalecco.it.