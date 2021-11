LECCO – Rinviato alle 16 di martedì 30 novembre il flash mob “La violenza non è amore“, inizialmente in programma per domani, giovedì 35 novembre.

L’iniziativa, promossa da Telefono Donna Lecco in collaborazione con Albero Blu e con il supporto del Gruppo Giovani Imprenditori di API Lecco Sondrio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si terrà in piazza XX Settembre e via Roma.