LECCO – Torna a grande richiesta e grazie alla clemenza del tempo l’evento di yoga all’aperto che già due anni fa aveva attirato moltissimi appassionati nel grande prato di Campo de’ Boi, sopra Lecco. A seguire, al Rifugio Stoppani, ci sarà un concerto all’aperto con il gruppo “Men on the road – Acoustic Trio”

Domenica 16 maggio il ritrovo è fissato alle 14:30 al Piazzale della funivia per i Piani d’Erna (località Versasio), da dove si partirà a piedi per raggiungere la località di Campo de’ Boi con una breve passeggiata. Alle 15 inizierà la lezione: a tutti i partecipanti è consigliato portare il tappetino o una coperta. Al momento le previsioni sono buone, si segnala comunque che in caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Raggiunto il pratone, gli istruttori si alterneranno per far sperimentare una pratica base di Yoga e una di Pilates. ci sarà poi la possibilità di scoprire, insieme al Grupo Geraçao Capoeira, la celebre arte marziale brasiliana. Al termine della pratica chi lo desidera può proseguire lungo il sentiero che porta al Rifugio Stoppani per l’appuntamento successivo.

Alle 18:30 al rifugio la Resegone Lecco Monti Sorgenti organizza un concerto musicale con il gruppo “Men on the road – Acoustic Trio”, che si svolgerà all’aperto e sarà libero per tutti i partecipanti.