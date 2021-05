LECCO – Il Comune di Lecco aderisce al progetto FA.RE. RE.TE (FAmiglie REsilienti REsistono alle TEmpeste), il nuovo percorso di orientamento familiare per attraversare insieme le sfide e le difficoltà che la pandemia Covid-19 ha portato nella vita di famiglia. Il progetto è rivolto a genitori e coppie che desiderano affrontare con maggiore consapevolezza educazione dei figli, difficoltà relazionali, situazioni difficili acuite o derivanti dalla pandemia.

La prima iniziativa dal titolo Famiglie senza barriere, corso di orientamento familiare, inizierà in modalità telematica domenica 23 maggio e si terrà dalle 17.30 alle 18.30 nelle seguenti date: 23 maggio, 20 giugno, 19 settembre, 17 ottobre, 21 novembre, 12 dicembre 2021.

Il percorso si articola in incontri di gruppo composti da 10-15 genitori. A ogni incontro, attraverso domande-guida proposte dai coordinatori, si tratterà uno specifico tema: la casa e la vita di famiglia, l’educazione dei figli, scuola e studio, tempo libero e tecnologia, libertà e responsabilità, famiglia e lavoro. L’obiettivo è condividere il proprio punto di vista e alla fine lasciare tempo per elaborare singolarmente un “piano d’azione” in relazione alla propria situazione.

“Si tratta – spiega l’assessora alla Famiglia Alessandra Durante – di un progetto finanziato da Regione Lombardia che prevede un percorso gratuito a supporto di tutte le famiglie della città mediante la collaborazione di associazioni del terzo settore, centri universitari e di ricerca, e altre realtà a livello regionale. Il progetto prevede numerose occasioni di confronto, sia attraverso contenuti brevi e agili fruibili su piattaforma digitale allo scopo di acquisire una crescente consapevolezza delle sfide fronteggiate o attese in diverse epoche della vita familiare, sia attraverso esperienze più strutturate con professionisti e specialisti”.

Per le iscrizioni è possibile scrivere una mail a famigliesenzabarriere@farerete.eu, oppure visitare il sito internet www.farerete.family o la pagina Facebook https://www.facebook.com/fareretefamiglia. Per maggiori informazioni è possibile accedere a questo collegamento.