GALBIATE – Nei guai una famiglia di imprenditori che per la Guardia di Finanza avrebbe evaso almeno un milione e mezzo di euro. Papà, figlio e figlia sono indagati per annotazioni di di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele dell’Iva e delle imposte sui redditi.

I militari hanno sequestrato case di lusso a Galbiate, conti correnti e altre disponibilità finanziarie per un valore pari al milione e mezzo di euro che si ipotizza non sia stato versato allo Stato. Le indagini erano in corso da un paio d’anni e, tra le altre, hanno portato alla luce fatture false emesse da una società con sede nel Principato di Monaco tramite le quali far rientrare in Italia dei fondi neri.