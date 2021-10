LECCO – Nella notte dello scorso 3 ottobre la Polizia di Stato di Lecco-Squadra Volanti è intervenuta in via Turbada a Lecco per la segnalazione di una violenta lite in corso.

I poliziotti hanno messo termine alla colluttazione in atto e proceduto all’identificazione delle tre persone presenti e di un minore. In particolare, gli agenti hanno accertato che un uomo aveva aggredito la propria moglie, procurandole” vistose lesioni al volto”. Sul luogo era presente una terza persona, “che si stava prodigando per salvaguardare l’incolumità della donna e del figlio di 4 anni”.

Ulteriori accertamenti effettuati hanno consentito di appurare a carico dell’aggressore, anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima al personale della Squadra Mobile, numerosi episodi di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, già verificatisi in precedenza.

Per questo gli agenti della Volante hanno arrestato L.A., 34enne italiano, in stato di grave alterazione psico-fisica, per maltrattamenti aggravati in famiglia e lesioni personali aggravate; l’uomo è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria anche per i reati di minacce gravi, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità e successivamente associato alla casa circondariale di Lecco.

Martedì l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei confronti di L. A. la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.