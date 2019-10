Alle associazioni di volontariato, alle organizzazioni sindacali, ai Partiti politici, a donne e uomini che credono nella pace.

La terribile guerra della Turchia contro il popolo Curdo va fermata ad ogni costo, dobbiamo pretendere dal nostro Governo e dall’Unione Europea decisioni rapide e chiare per fermare questo massacro.

Siamo consapevoli che non basta andare in piazza per fermare questo massacro ma siamo altresì certi che sia importante non girare lo sguardo dall’altra parte, non far finta di niente, pena essere complici di questa immane tragedia.

Facciamo appello a tutte le associazioni, alle organizzazioni sindacali, ai partiti politici al mondo del volontariato, per organizzare nei prossimi giorni un presidio anche nella nostra città per dimostrare che ci sono ancora donne e uomini che credono nella convivenza civile e lo credono ancor più di confronti del popolo Curdo che tanto ha fatto per fermare il fanatismo religioso dell’Isis.

Associazione “MIR – SADA” – Lecco

Il Presidente

Mauro Castelli