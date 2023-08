LECCO – Tutto pronto per il Ferragosto da bollino nero sulla strada statale 36, assoluta protagonista della viabilità per l’esodo e il controesodo di una delle festività più “trafficate” dell’anno.

Lago, Valsassina e Valtellina hanno già dato il meglio di loro nello scorso weekend, quando ben 130mila veicoli hanno attraversato l’arteria a Lecco e 100mila ad Abbadia Lariana per godersi una rapida fuga nel nostro territorio.

I numeri attesi per l’Assunta non saranno da meno, per questo Anas e autorità lavoreranno in sinergia per assicurare il miglior servizio anche in casa di criticità.