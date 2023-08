LECCO – Martedì 15 agosto, dalle 7 alle 24, gli agenti del corpo della Polizia Locale di Lecco, in sinergia con le forze dell’ordine e “a garanzia della sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti in città e dell’osservanza della normativa e dei divieti previsti”, hanno presidiato il territorio cittadino dalle sponde del lago al centro città e nei rioni, sia con interventi programmati, sia a seguito di segnalazioni pervenute alla centrale operativa.

L’attività ha in particolare riguardato la verifica del rispetto del divieto di balneazione e di accensione di barbecue nei pressi delle rive del lago e dei parchi cittadini, la gestione della viabilità con controlli di polizia stradale straordinari, la rilevazione di incidenti stradali, interventi a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. Inoltre, è stato garantito nell’ambito del progetto “Stazioni sicure”, un servizio di presidio dell’area antistante la stazione ferroviaria dalle 18 alle 24 e il controllo dei parchi nelle ore serali.

“Un grande lavoro quello degli agenti del Comando di Polizia Locale di Lecco anche nella giornata di Ferragosto, che è sempre un momento impegnativo per la presenza dei tanti turisti nel territorio cittadino. – spiega l’assessore alla Polizia Locale Simona Piazza – I controlli sono stati numerosi e diversificati garantendo decoro, ordine e sicurezza, con la concomitante messa in atto di quanto previsto dal progetto “Stazioni sicure”. Un ringraziamento a tutti gli agenti in servizio e alla Comandante Monica Porta per l’impegno anche in queste giornate di festa che richiedono attività straordinarie.”

Al termine della giornata, nei posti di controllo sono stati identificati 25 veicoli, di cui uno in fermo amministrativo, ed è stato eseguito un sequestro di un casco per non conformità alle leggi vigenti. Sul fronte dell’accensione di barbecue e del rispetto del divieto di balneazione, gli interventi sono stati molto contenuti.