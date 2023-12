FESTA DEL GSO LECCO ALTA. “AMBIENTE SANO PER CRESCERE E FARE SPORT”

LECCO – Nel salottone dell’oratorio del rione di San Giovanni la tradizionale festa di Natale del GSO Lecco Alta, la società sportiva lecchese nata dalla fusione tra GSO Laorca e GS San Giovanni nel 2014 dopo la nascita della Comunità Pastorale del Beato Mazzucconi e Beato Monza. La pandemia aveva fatto sospendere il momento di ritrovo per ragioni igienico sanitarie.

“Ci troviamo finalmente dopo tre anni a poter festeggiare insieme il Natale – ha esordito il presidente del sodalizio Lorenzo Villa -. Innanzitutto ringrazio don Claudio, don Giuseppe, Negriello, Torri, Panzeri, il Centro Sportivo Italiano che sono presenti alla serata e tutti coloro che dedicano il loro tempo ai ragazzi; ringrazio in particolare i genitori che ci affidano i loro figli; ringrazio la Commissione Calcio e Pallavolo e tutto il consiglio per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Ringrazio coloro che ci sostengono a vario titolo – ha proseguito Villa – in particolare Orietta che svolge un lavoro centrale e fondamentale per tutta la società”.

Più di 200 gli iscritti alla serata a rappresentare i 100 atleti della pallavolo, i 210 del calcio, i 50 dirigenti che seguono le squadre che sono 7 per il volley, 11 di calcio. Non manca l’aspetto socio educativo che una società dell’oratorio dovrebbe perseguire come sottolinea Villa: “Qualche squadra vince, qualche altra meno, ma ciò che più importa è che le nostre ragazze e i nostri ragazzi possano crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma e soprattutto da quello socio educativo in un ambiente sano. Le società sportive come le nostre sono rimaste tra le poche associazioni che svolgono la loro attività a scopo educativo. Questo deve rendere consapevoli noi adulti – rimarca il primo responsabile della Lecco Alta – del ruolo delicato e importante che svolgiamo e al tempo stesso deve spronarci per fare sempre meglio. Raccomando agli atleti più grandi di essere sempre di esempio per quelli più piccoli assumendo in campo gli atteggiamenti corretti per il rispetto degli avversari e delle regole”.

L’anno prossimo sarà quello del decennale della società e verranno organizzati eventi che possano dare lustro a questo importante traguardo.