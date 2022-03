GARLATE – Martedì 8 marzo 2022 Cgil, Cisl e Uil, con le rispettive categorie dei pensionati, organizzano un evento al Civico Museo della Seta di Garlate in occasione della Giornata internazionale della donna. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus (CISDA), ha come tema la condizione femminile nel Paese asiatico, a sette mesi di distanza dalla presa del potere da parte dei talebani.

Attraverso la lettura di poesie, la proiezione di video e immagini, l’ascolto di brani di musica tradizionale e la testimonianza diretta di una giovane attivista si vuole offrire ai partecipanti, e in particolari agli studenti delle scuole superiori presenti, il quadro della situazione in un terra da decenni martoriata dalla violenza, che coinvolge specialmente le donne e i bambini. L’obiettivo è quello di far capire come il sostegno concreto alla resistenza delle donne afghane sia un punto di partenza per le lotte di emancipazione e libertà di tutte le donne del mondo.