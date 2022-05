LECCO – Si è tenuta oggi allo Stadio Rigamonti Ceppi la Festa della Mondialità, organizzata dal COE – Associazione Centro Orientamento Educativo – in collaborazione con il Comune, in occasione della Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo del 21 maggio.

Alla presenza dell’assessore all’Educazione Emanuele Torri e del Sindaco Mauro Gattinoni, circa 2000 alunni e docenti hanno animato la festa con letture sul tema della pace e canti e danze dal mondo per celebrare la diversità culturale quale valore imprescindibile per lo sviluppo, l’arricchimento e la coesione sociale della nostra comunità

Grande emozione per la consegna delle cittadinanze civiche a 18 giovani e giovanissimi nati in Italia, da genitori provenienti da Sri Lanka, Costa d’Avorio, Tunisia, Senegal, India, Egitto, Lituania, Nigeria.