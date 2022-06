LECCO – Dopo due anni di celebrazioni in forma ridotta, Lecco torna a celebrare la Festa della Repubblica con una cerimonia aperta al pubblico, alla presenza del prefetto dei Lecco Sergio Pomponio, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

Le celebrazioni prenderanno avvio alle 9:30 in Lungolario Isonzo, con la cerimonia dell’alzabandiera. Alle 10 il corteo si sposterà in Piazza Garibaldi per la cerimonia istituzionale, in cui agli interventi delle autorità faranno seguito la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; la celebrazione sarà allietata dall’intrattenimento del Corpo Musicale A. Manzoni di Lecco, diretto dal Maestro Davide Spreafico. La celebrazione istituzionale si concluderà con la cerimonia dell’ammainabandiera, prevista per le 17.

In conclusione di giornata, alle 21, in piazza Garibaldi si terrà il concerto della Repubblica. In caso di maltempo la cerimonia e il concerto si terranno in sala don Ticozzi.