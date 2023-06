LECCO – In occasione del 2 Giugno anche la città di Lecco ha celebrato il 77° anniversario della Repubblica Italiana. Nel discorso di saluto del sindaco Mauro Gattinoni una riflessione sulle sfide che contraddistinguono questi tempi e un incitamento a collaborare tutti insieme con l’Europa e per l’Europa per affrontare queste situazioni difficili. Il discorso del sindaco di Lecco è disponibile a questo link.

Alla vigilia della Festa della Repubblica, si è tenuta la Festa dello Studente. In questa occasione il sindaco Mauro Gattinoni, l’assessore alla Famiglia e ai Giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante e l’assessore all’Educazione Emanuele Torri hanno consegnato a un centinaio di ragazzi neo-maggiorenni di Lecco una copia della Costituzione della Repubblica Italiana. A questo link il discorso del sindaco di Lecco.