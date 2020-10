LECCO – Domenica 4 ottobre ricorre la Festa di Lecco, antichissima tradizione religiosa e civile fatta risalire al ‘500 e legata al culto della Madonna del Rosario.

Il calendario degli appuntamenti si apre questa sera, sabato 3 ottobre, con la messa solenne nella Basilica di San Nicolò alle 17, seguita dalla processione e dalla benedizione eucaristica sul sagrato. Alle 21 il concerto polifonico del gruppo vocale Famiglia Sala sempre nella chiesa dedicata a San Nicolò.

Domenica la giornata di festa sarà occasione per aperture straordinarie dei poli museali cittadini e per le salite guidate al campanile di San Nicolò. In piazza Garibaldi banchetti di dolciumi e giocattoli per tutta la giornata.