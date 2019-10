LECCO – Domenica 6 ottobre si celebra la Festa di Lecco Madonna del Rosario. In programma appuntamenti sacri, culturali e di intrattenimento: alle 10 si celebra la Santa Messa solenne nella Basilica di San Nicolò mentre alle 17 si terrà la tradizionale processione per le vie centrali della città. Dalle 14:45 sarà inoltre possibile salire sul campanile della basilica con le visite guidate per apprezzare la sua storia e il panorama sulla città.

Appuntamento con la tradizionale camminata manzoniana, il mercatino della creatività sul Lungo Lario Cesare Battisti e gli stand dell’8^ edizione della Festa del cioccolato in piazza Cermenati. Intrattenimento in piazza Garibaldi dalle 14 con il 5° fashion, art, dance and music anniversary.

In occasione della Festa di Lecco Madonna del Rosario, dal 4 al 6 ottobre, inoltre, saranno nostre ospiti le delegazioni delle città gemellate con Lecco (Mâcon, Overijse, Igualada, Mytishi).

Domenica sarà anche la giornata conclusiva del 1° festival della lingua italiana #leparolevalgono con incontri, dibattiti, spettacoli.