LECCO – Non sono più una notizia i parcheggi selvaggi all’uscita di via Ramello, nel rione di Laorca, dove la via periferica si immette sulla provinciale 62 ovvero la “vecchia Lecco-Ballabio”.

La situazione di disagio per i residenti continua da anni e nulla è stato fatto per far rispettare il codice della strada, e nel concreto per ridurre il rischio di incidenti e investimenti. “Solita questione e non cambia mai nulla” lamentano anche oggi i cittadini.

“Combattiamo tutti i giorni con la paura di uscire dalla nostra via – ribadiscono – perché non si vede nulla a causa di auto sempre diverse parcheggiate sulla carreggiata. Multe? Vigili? Non si vede nessuno. Abbiamo anche scritto al sindaco ma forse non è interessato al quartiere. E poi chiami i vigili e ti senti dire che non c’è nessuno. Come sempre”.