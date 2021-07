LECCO – Concluso con il campeggio riservato ai ragazzi e ragazze delle medie inferiori l’oratorio estivo Hurrà 2021 negli oratori San Luigi – che ospitava i bambini della primaria – e in quello di Pescarenico per quelli fino alla terza media inferiore. Più di 200 i partecipanti dalla prima classe della primaria alla terza media seguiti, divisi in bolle di 15-20 e seguiti da una quarantina di animatori ed educatori oltre che da numerosi volontari adulti che hanno collaborato alla realizzazione delle cinque settimane d’intense attività rese possibili anche del bel tempo. Non sono mancate alcune gite come quella a San Tomaso e a Pian Sciresa.

Soddisfatto don Marco Della Corna il neo responsabile della Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale di Lecco Centro alla sua prima esperienza estiva a San Nicolò: “Un bilancio sicuramente positivo che ha visto protagonista tutta la comunità, capace di rendersi disponibile affinché questa esperienza sia di tutti. Un grazie va a tutti coloro che hanno partecipato e ci hanno dato fiducia e a chi si è speso per realizzare tutto questo. Oggi i bambini in chiesa hanno manifestato tanti ricordi e il loro grazie anche attraverso la preghiera. Tutti hanno ringraziato gli animatori che li hanno fatti giocare, consolati nei momenti di tristezza e per i giochi fatti”.

“Tanti momenti splendidi che rimarranno anche a loro. In questo anno segnato ancora dalla pandemia è stata sicuramente l’occasione per stare insieme con un po’ di regole anche se divisi in bolle con i loro animatori. È stata l’occasione anche per conoscere Gesù attraverso i momenti di preghiera e seguendo il tema proposto” ha concluso don Marco.

Campeggio medie Pio X in Val Biandino:



Foto Facebook