FINTE VENDITE D’AUTO ONLINE: CHIESTI 4 ANNI A UN TRUFFATORE SERIALE

LECCO – Chiesta una condanna esemplare, 4 anni e 2 mesi, per un truffatore seriale che ha raggirato un extracomunitario residente a Lecco, IL QUALE aveva notato una vettura a buon prezzo su un sito online specializzato e versato quasi duemila euro su PostePay.

Al momento della consegna dell’auto l’extracomunitario si è ritrovato da solo. L’episodio risale al 2015, ma è arrivato oggi in aula davanti al giudice monocratico Martina Beggio, dove sono stati ricostruiti i fatti e la parte lesa si è costituita parte civile. Durante il processo è emerso che il truffatore, un 40enne residente in Lombardia, è accusato di altre sei presunte truffe e che già in passato era finito a giudizio per fatti analoghi nei tribunali di Varese e Como.

Nel processo aperto davanti al giudice Martina Beggio l’imputato deve rispondere anche di sostituzione di persona: infatti gli annunci di vendita si riferivano a beni che appartenevano ad altre persone, all’oscuro sia dei suoi annunci su un portale specializzato sia della truffa stessa.

Oggi il viceprocuratore onorario Caterina Scarselli ha chiesto 4 anni e 2 mesi di condanna e 1700 euro di multa. Il giudice ha aggiornato l’udienza alla prossima settimana per la sentenza.

RedGiu