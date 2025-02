FIRMA IL CONTRATTO, POI CI RIPENSA: NIENTE LECCO PER L’EX COMO CHAJIA

LECCO – Ore turbolente nel già complicato mondo della Calcio Lecco: l’attaccante Moutir Chajia, che avrebbe dovuto essere l’ultimo rinforzo del calciomercato bluceleste, ha fatto un clamoroso dietrofront, comunicando alla società la sua intenzione di non vestire la nuova maglia nonostante il contratto firmato da poche ore.

La ricostruzione della vicenda parte da alcuni giorni fa, quando tra Chajia e il Lecco era stato trovato un accordo economico e il giocatore, da qualche giorno svincolato dal Como, sembrava essere convinto della sua decisione, tanto da presentarsi allo stadio per il match contro la Pro Vercelli per firmare il contratto. Contratto che, appunto, è stato firmato dopo la partita: sempre domenica in sede, dopo il fischio finale, sono state anche scattate le foto di rito con la proprietà.

Lunedì mattina Chajia ha sostenuto un primo allenamento, per poi comunicare alla società di voler prendere tempo, arrivando poi al ‘no’ finale, adducendo come motivazione la non intenzione di scendere di categoria e giocare in Serie C.

Insomma, l’ennesima beffa di una stagione già non indimenticabile…