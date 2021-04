FIRENZE – La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’istanza documentale presentata in data venerdì dalla Pro Vercelli (prossima avversaria del Lecco) e della comunicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP–ASL di Vercelli nella quale si evidenzia “il trend in aumento ed il rischio di evoluzione del focolaio” ha disposto il rinvio della gara Pro Vercelli-Lecco, in programma domenica 11 aprile.

Il match è stato quindi posticipato e si terrà, salvo ulteriori complicazioni, mercoledì 21 aprile allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli, con fischio d’inizio alle 15.

RedSpo