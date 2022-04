LECCO – La Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale – A. Badoni finanzierà cinque borse di studio da 2mila euro ognuna, destinate a giovani residenti nelle province di Lecco e Sondrio impegnati in percorsi di studio di alta formazione in ambito STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics).

La Fondazione A. Badoni – la cui attività si focalizza sul promuovere e sostenere stretti rapporti di collaborazione tra il mondo produttivo e gli istituti di formazione tecnica e industriale – è infatti impegnata nel contribuire alla riduzione dell’ormai cronico disallineamento fra domanda e offerta di lavoro, che pesa sul sistema delle imprese. È infatti tema all’ordine del giorno la distanza fra le figure professionali ricercate dalle aziende e le competenze acquisite dai giovani che si affacciano al mercato del lavoro.

Nelle province di Lecco e Sondrio, anche sull’onda della sempre più veloce digitalizzazione dei processi produttivi, quelle maggiormente richieste sono le figure tecniche a supporto della produzione come tecnici della produzione, ingegneri, tecnici informatici, ma anche tecnici vendite e marketing. Profili professionali che non è sempre agevole o possibile reperire sul territorio.

“È al fine di sostenere un maggiore orientamento verso scelte formative e professionali che possano garantire ai giovani soddisfacenti sbocchi professionali, e l’ingresso di nuove skill alle aziende, che abbiamo deciso di promuovere cinque borse di studio per i giovani diplomati che hanno scelto corsi di laurea STEM, vicini per le loro caratteristiche alle necessità del mondo dell’industria – evidenzia il presidente della Fondazione Antonio Bartesaghi -. Ed è anche significativa la scelta di collegare l’assegnazione non solo al reddito, per supportare chi ha più difficoltà di accesso alle opportunità di istruzione, ma anche e soprattutto al criterio del merito, per premiare la capacità di impegno focalizzato al raggiungimento degli obiettivi, fondamentale anche nei contesti lavorativi”.

Sono ammessi a partecipare al bando per l’assegnazione delle borse gli studenti, residenti nelle Province di Lecco e Sondrio, che abbiano portato a termine il primo anno di un corso di laurea – triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico – in ambito STEM o di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) nell’anno accademico 2021-2022. Le Borse verranno assegnate sulla base dei criteri di merito e reddito stabiliti dal bando. I termini per la presentazione delle domande scadono il 30 settembre 2022.

Per informazioni: info@fondazionebadoni.it.