LECCO – I Commandos Brianza sono pronti a ritornare in sella. Qeste settimane di allenamento sono servite a preparare i due prossimi test match: domenica 23 febbraio alle 14 contro i Valtellina Vikings, domenica 8 marzo alle 14 contro i Mustangs Mantova.

Il primo appuntamento al campo di Tovo Sant’Agata, in Valtellina, sarà strutturato in maniera diversa perché le due squadre si sfideranno prima in un match con regolamento 5-Men e poi con regolamento 7-League questo perché i neonati Vikings vogliono testare il proprio roster in entrambe le discipline per prepararsi al meglio in vista di entrambi i campionati. Le due partite per ovvie ragioni avranno un tempo ridotto di gioco per permettere nella stessa giornata di giocare entrambe le partite.

Il secondo incontro amichevole invece, sul campo di Porto Mantovano, sarà una gara a tempo effettivo con regolamento 7-League contro i Mustangs Mantova; una giornata ricca di sport ma anche di solidarietà, infatti quel giorno ci sarà una raccolta fondi per beneficenza.

Due giornate importanti, utili ai Commandos Brianza per resettare un 2019 non brillantissimo e preparare al meglio il terzo importante appuntamento di questo 2020: il campionato CSI 5 – Men. I Commandos Brianza sono detentori del titolo e dovranno dunque scendere in campo per difendere e provare a riconquistare la coppa. Nelle prossime settimane saranno definiti i bowl che porteranno alla finale di Firenze.