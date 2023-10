OLGIATE MOLGORA – È stata una “festa in famiglia” sabato mattina l’inaugurazione della rinnovata e storica sede di Forza Italia a Olgiate Molgora, situata nella centralissima via Roma e collocata in un antico cortile a due passi dalla stazione ferroviaria dell’importante centro del Meratese che intende fare la sua parte “per rinfocolare gli ideali di Silvio Berlusconi ma anche rimpolpare le file degli Azzurri locali in vista della impegnativa tornata elettorale di primavera”.

Il coordinatore cittadino Giovanni Grasso era davvero soddisfatto e prendendo la parola ha caldeggiato l’utilizzo della sede anche da parte degli altri amici di partito che attualmente ancora non dispongono di un luogo per incontrarsi e ha ripercorso le tappe del cammino che dal 2007, data della prima inaugurazione, ha visto succedersi proprio in quel luogo molti incontri politici forieri dei successi che nel 2021 hanno visto la coalizione di centrodestra vincere in paese e con largo margine le elezioni comunali contro la sinistra. Ha successivamente preso la parola Antonio Conrater, presidente dei Seniores di Forza Italia, che si è complimentato con Grasso e i suoi collaboratori per essere riusciti a riaprire la sede.

Ha concluso il suo intervento con la raccomandazione di utilizzare la sede quale strumento indispensabile per riavvicinare alla politica attiva anche e soprattutto i più giovani. Molto apprezzata la partecipazione del sindaco del paese, Giovanni Battista Bernocco, intervenuto per ricordare a sua volta come siano stati determinanti, proprio in quella sede, gli incontri organizzativi sfociati nell’alleanza che ha portato il Centrodestra di Olgiate Molgora alla chiara e consistente vittoria alle ultime consultazioni elettorali comunali.

Dopo il minuto di silenzio chiesto da Giovanni Grasso e dedicato al presidente Silvio Berlusconi che proprio il giorno prima avrebbe compiuto 87 anni anni, Anna Scola, Responsabile di “Azzurro donna” della provincia di Lecco ha illustrato le finalità e le iniziative dell’organizzazione di Forza Italia e ha portato a conoscenza degli intervenuti anche la realizzazione di un video a promozione della app “Mai sole” con l’obiettivo di proteggerle, elevando il quotidiano livello di prevenzione e dunque garantendo a tutte le donne maggiore sicurezza per evitare aggressioni e facilitare le loro richieste di aiuto.

Non è infine mancato un caloroso riferimento anche al “Berlusconi Day” che si stava svolgendo a Paestum in memoria del Presidente, con i vertici regionali e nazionali del partito di Forza Italia impegnati ad elaborare le strategie future del partito ma anche della imminente stagione congressuale: gli Azzurri lecchesi rappresentati da Elisa Ratti, alfiere dei Giovani di Forza Italia della provincia e in questo caso anche di tutti gli iscritti e simpatizzanti del partito.

Il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi, intervenuto subito dopo il Coordinatore cittadino di Olgiate, ha fra l’altro ribadito che “È rilevante e significativo per il territorio meratese e provinciale avere inaugurato una sede di Forza Italia che, di fatto, è come avere un gazebo aperto 24 su 24 sul territorio a disposizione di cittadini e amministratori pubblici che si riconoscono negli ideali del suo fondatore. Per dare concretezza alle politiche di Forza Italia – ha precisato inoltre Gagliardi – ci si avvale della preziosa e puntuale collaborazione di Jonathan Lobati, Consigliere regionale eletto in provincia di Bergamo ma che si è reso disponibile nel supportare il nostro partito e le esigenze dei nostri amministratori comunali anche a livello milanese e nei rapporti con Regione Lombardia. Rinnovo i ringraziamenti a Giovanni e a tutti coloro che si sono prodigati affinché questa importante iniziativa vedesse la luce, dando ai cittadini e agli elettori di Olgiate un punto di ritrovo politicamente così significativo per loro ma anche i nostri sostenitori che nei vari comuni del lecchese condividono e portano avanti convintamente i valori di Forza Italia, difendendone la ultratrentennale storia politica di successo, anche a casa nostra”.