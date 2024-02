FORZA ITALIA LECCO SOLLECITA LA REALIZZAZIONE DEL “QUARTO PONTE”

Fra le problematiche ancora irrisolte che complicano la vita soprattutto ai cittadini residenti a Lecco ma pure a quelli che quotidianamente devono transitare dalla città per motivi di lavoro e di studio ma anche raggiungere l’ospedale cittadino o le altre strutture sanitarie per motivi di salute, la più impattante è senz’altro rappresentata dalla sempre più caotica mobilità sul territorio comunale. Negli ultimi anni la città è diventata un autentico collo di bottiglia che, al primo imprevisto, si trasforma per ore in una trappola per gli abitanti che non riescono più a gestire il loro tempo con gravi danni per le persone coinvolte, in termini economici e sociali.

Per risolvere la situazione sommariamente descritta ma ben conosciuta dai “manzoniani” utenti della strada non bastando, evidentemente, le misure previste dall’attuale piano urbano del traffico comunale a mitigare le pesanti conseguenze dei periodici blocchi della circolazione veicolare, si parla da troppi anni del raddoppio del ponte Manzoni sulla statale 36 tra Pescate e il Bione da realizzarsi in affiancamento al manufatto esistente e dal costo di svariate decine di milioni di euro. Questo senza trascurare i sempre possibili imprevisti legati alla realizzazioni degli svincoli e le modifiche da apportare alla situazione esistente per quanto riguarda, ad esempio, la pista ciclopedonale e i parcheggi in zona.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi ritiene che:” Le periodiche rassicurazioni e garanzie distribuite a piene mani in merito ai tempi di realizzazione del cosiddetto “Quarto ponte” non basteranno certamente a tranquillizzare i lecchesi che, in vista della prossima consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale del capoluogo di provincia previste nel 2026, non si accontenteranno di certo del fiume di parole che da troppo tempo sta accompagnando l’iter progettuale di quest’opera strategica. Visti i pesanti e frequenti disagi, vorranno toccare con mano la risoluzione di un problema che è cresciuto a dismisura e impatta in modo ormai intollerabile soprattutto sulla qualità della vita dei cittadini dell’intero territorio della “Grande Lecco” ma crea gravi danni, proprio ai residenti, anche dal punto di vista socioeconomico a causa dei dilatati tempi che sono richiesti per l’attraversamento del capoluogo, perennemente ostaggio di rallentamenti o blocchi del traffico non più tollerabili ai giorni nostri. Forza Italia, essendo forza di governo in Regione Lombardia ma anche a livello nazionale vigilerà e sarà al fianco dei cittadini lecchesi per scongiurare, a questo punto, insopportabili e ulteriori ritardi e al contempo darà forza alla loro legittima richiesta. E’ infatti un loro diritto il poter disporre quanto prima di questa fondamentale infrastruttura per la città del Manzoni che è conosciuta in tutto il mondo e sarà ancora più frequentata nel prossimo futuro per le vicine Olimpiadi della neve che vedranno transitare sul nostro territorio un numero impressionante di veicoli oltre a quelli che già intasano abitualmente la quotidiana viabilità cittadina”.

Roberto Gagliardi



Coordinatore Provinciale

Forza Italia a Lecco